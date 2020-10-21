مال وأعمال

متوسط سعر الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليبلغ 15.6492 جنيه للشراء و 15.7492 جنيه للبيع، مقارنة مع 15.6467 جنيه للشراء و15.7467 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

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وعلى صعيد أسعار الصرف بالبنوك، واصل الدولار استقراره في كل من: الأهلي المصري ومصر وعوده وبلوم والأهلي الكويتي والتجاري الدولي والتعمير والإسكان عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الأخضر قرشين في بنك إتش إس بي سي، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع بالأمس.

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وصعد الدولار قرشًا واحدًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي، محققًا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

ورفع أيضًا بنك قناة السويس سعر صرف الدولار بواقع 3 قروش، لمستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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