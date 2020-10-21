طاقة استيعاب أقسام العناية المركزة في مستشفيات تونس تصل إلى مستويات قياسية

سكاي نيوز عربية – وصلت طاقة استيعاب أقسام العناية المركزة بالمستشفيات التونسية إلى مستويات قياسية، وذلك بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

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وقال وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، الأربعاء، إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بالبلاد وصلت إلى نحو 80% في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “” عن الوزير التونسي قوله إن 145 مصابا بفيروس كورونا يرقدون في أقسام العناية المركزة، بينما لا تملك تونس سوى 181 سريرا للإنعاش.

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وأفاد المهدي في مؤتمر صحفي إن قرار الحكومة أخيرا بفرض حظر تجول ليلا جاء بناء على دراسات علمية أشارت إلى أن أكثر حالات العدوى بالفيروس سجلت خلال التجمعات في المطاعم وأماكن السهر.

وبلغ عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات 1034، وفي أقسام العناية المركزة 313، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي 95 مريضا.

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