مصر لصناعة الكيماويات: العمومية قررت توزيع 73.1 مليون جنيه على المساهمين

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات في جلستها المنعقدة أمس، على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2019/2020 بعد إجراءات التعديلات التي قررتها العمومية.

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وأفادت مصر لصناعة الكيماويات في بيان للبورصة اليوم، أن حصة المساهمين التي قررتها العمومية تبلغ 73.125 مليون جنيه بعائد على السهم جنيها واحدا.

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ونوهت الشركة أن حصة العاملين ستكون بمبلغ 8.125 مليون جنيه بمراعاة أحكام المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991، مع تفويض رئيس الجمعية العامة في تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحل إن وجد.

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