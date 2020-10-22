البورصة تتراجع 0.54%.. ووقف التداول على التجاري الدولي بطلب من الهيئة

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، ليتداول عند مستوى 11041 نقطة.

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وأعلنت إدارة البورصة إيقاف التعامل على سهم البنك التجاري الدولي – مصر، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.43%، و 1.39% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 47.493 مليون جنيه، على 116 شركة من خلال 1816 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل ارتفاع 6 شركات في حين لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 1.449 مليون جنيه، منها 1.025 مليون جنيه للأفراد، و423.174 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.119 مليون جنيه، منها 898.969 ألف جنيه للأفراد، و220.582 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 329.503 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.384 مليون جنيه، مقابل 2.054 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.58%، تلاه سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.56%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 6.48%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.55%، تلاه سهم الاهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.35%، ثم سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 3.27%.

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