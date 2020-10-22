مستثمرة في خطوط أنابيب أدنوك تفوض بنوكا لبيع سندات دولارية على 3 شرائح

وكالات _ أظهرت وثيقة أن جالاكسي بايبلاين أسيتس، التي يملكها تحالف مستثمرين حصل على حصة في أصول أدنوك لخطوط أنابيب الغاز، فوضت بنوكا لبيع سندات دولارية على ثلاث شرائح.

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وفوضت جالاكسي سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي كمنسقين عالميين، وسيكون بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وإم.يو.إف.جي وبنك ستاندرد تشارترد مديرو دفاتر مشتركين لترتيب اتصالات مع المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط اعتبارا من اليوم 22 أكتوبر .

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وأفادت الوثيقة والصادرة عن أحد البنوك المفوضة في العملية، بأن الشركة تعتزم طرح سندات دولارية بسعر فائدة ثابت وبآجال استحقاق تصل إلى 20 عاماً، وفقاً لرويترز.

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