مبيعات المصريين والأجانب ترفع خسائر البورصة إلى 0.72% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ عمقت القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، من خسائر البورصة في منتصف تعاملات اليوم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، ليتداول عند مستوى 11021 نقطة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والستون من نشرة دوت الخليج

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.68%، و 3.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 559.414 مليون جنيه على 178 شركة من خلال 22311 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 140 شركة مقابل ارتفاع 15 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.361 مليون جنيه، منها 3.3 مليون جنيه للأفراد، و1.061 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 6.123 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 38.873 مليون جنيه، مقابل 32.750 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.484 مليون جنيه، منها 8.479 مليون جنيه للمؤسسات، و2.004 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.72%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.24%، ثم سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.06%.

في حين تصدر سهم سماد مصر – ايجيفرت قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.58%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 9.55%، ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 9.31%.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج