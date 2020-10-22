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رنا ممدوح _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم أن تدرج أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الإثنين المقبل الموافق 26\10\2020.
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ووفقا للجنة قيد الأوراق المالية في البورصة، فيراعي قسمة آخر سعر إقفال على “8” وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.
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ووافقت اللجنة وفقاً لبيان صادر عن إدارة البورصة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 2 جنيه مصري للسهم إلي 0.25 جنيه مصري للسهم .
وأصبح رأس مال الشركة المصدر و المقيد البالغ 240 مليون جنيه مصري موزعا على عدد 960 مليون سهم ( بدلا من 120 مليون سهم ) بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل)، ممثلا في اثنى عشر إصدارا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم “.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة توافق على إدراج أسهم المصريين للإسكان بعد التجزئة بداية من جلسة 26 أكتوبر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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