بنك عوده مصر يطلق خدمات المعاملات المصرفية الدولية للشركات لإدارة النقد

دوت الخليج – أعلن بنك عوده مصر، عن إطلاق خدمات المعاملات المصرفية الدولية لعملاء الشركات لإدارة النقد، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات المدفوعات للشركات.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب بيان صادر عن بنك عوده مصر، يأتي ذلك في إطار دعم البنك للشركات في مصر لتحقيق خطة التحول الرقمي عن طريق تقديم الخدمات المتطورة عبر القنوات الإلكترونية ومنتجات إدارة النقد.

اضغط لتحميل العدد الثاني والستون من نشرة دوت الخليج

وأكد حرص بنك عَوده -مصر، على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية، إذ ينعكس ذلك في خدمات الدفع الإلكتروني ومجموعة الحلول المصرفية البديلة، كخدمة الإنترنت البنكي للشركات Audi Business Online الذي خضع لعملية تطوير قوية منذ بداية 2019.

وكشف أنه من المقرر إطلاق خدمة الإنترنت البنكي للشركات في خلال الأسابيع المقبلة، متضمنة خدمات جديدة منها المعاملات التجارية الدولية (استيراد وتصدير وخطابات الضمان)، ربط الودائع، تحويل رواتب الموظفين أو مدفوعات للموردين عن طريق قيام الشركة برفع ملف يحتوي بيانات الموظفين أو المستفيدين وبيانات التحويلات عن طريق”Audi Pay Business Portal” والتي سوف تتضمن أيضا خدمة المدفوعات الحكومية للشركات لدفع الضرائب، الجمارك، التأمينات الاجتماعية، مدفوعات النافذة الموحدة، مدفوعات المواطن وغيرها.

كما سيتيح البنك المزيد من الخدمات البنكية الرقمية من خلال الهواتف الذكية مثل تطبيق Audi Online، ليقوم بتسهيل خدمات الدفع بطريقة سهلة، آمنة، وذكية والتي تسمح للشركات استخدام جميع خصائص الإنترنت البنكي من خلال الهواتف الذكية.

ويقدم بنك عوده مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات لتسهيل معاملاتهم المالية، منها بطاقات الإيداع النقدي والبطاقات الائتمانية للشركات، وخدمة تحصيل ونقل الأموال والقروض، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة بقرض يصل إلى 7 مليون جنيه مصري لمدة تصل إلى 5 سنوات حيث يمثل هذا النوع أحد حلول التمويل متعددة الأغراض التي تدعم العملاء على تحقيق مختلف أهدافهم.

ويقوم البنك بتوفير مجموعة واسعة من برامج التمويل للشركات الصغيرة التي تلبي أغلب احتياجات العملاء، بما في ذلك القطاعات الصناعية وغير الصناعية والشركات والمكاتب المهنية وقطاع الخدمات الطبية والبترول وغير ذلك من الأنشطة التجارية والصناعية على اختلاف أنواعها.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج