مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة فوق 1% في جلسة وقف التجاري الدولي

رنا ممدوح _ ارتفعت وتيرة خسائر مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين الأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10987 نقطة، متكبداً خسائر تتجاوز 1%.

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وأعلنت إدارة البورصة إيقاف التعامل على سهم البنك التجاري الدولي – مصر، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتخطت خسائر مؤشر EGX70 نسبة 5%، وسجلت مؤشر EGX100 متساوي الأوزان انخفاضاً بنسبة 4.45%.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.150.455 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 45005 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 158 شركة مقابل ارتفاع 11 في حين لم تتغير أسعار 17.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 23.618 مليون جنيه، منها 20.543 مليون جنيه للمؤسسات، و3.075 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.046 مليون جنيه، منها 13.4 مليون جنيه للمؤسسات، و 6.646 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 3.572 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 84.418 مليون جنيه، مقابل 80.845 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 85.78% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.04% والعرب على 6.18% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 23.41% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

وتصدر سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.72%، تلاه سهم بنك قطر الوطني الأهلى بنسبة 6.66%، ثم سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.36%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.60%، تلاه سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 9.58%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 9.33%.

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