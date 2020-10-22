هيونداي وكيا يعززان مبيعات السيارات الكورية بحجم بيع 12 ألف و508 وحدة

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تسجيل المركبات ذات المناشئ الكورية تراجعًا ولكن في نطاق ضيق بنحو 0.7%، لتتوقف مبيعاتها عند 15 ألفًا و753 سيارة خلال الفترة المنقضية من 2020، بدلًا من 15 ألفا و857 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتفقد 104 عملية بيعية على مدار 8 أشهر.

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والجدير بالذكر أن السيارات الكورية لا تتمتع بأي مزايا جمركية على غرار المركبات القادمة من تكتل دول الاتحاد الأوروبي أوتركيا أوالمغرب الذين تعززت مبيعاتهم بفضل الاتفاقيات الاتجارية الموقعة فيما بينهم وبين مصر والتي تمنحهم زيرو جمارك.

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ودفعت هيونداي مبيعات السيارات الكورية بعدما حصلت على المركز الخامس في قائمة الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا، على الرغم من تراجع مبيعاتها لتخسر نحو 1163 عربة، محققة بيع 7 آلاف و25 سيارة، مقارنة بنحو 8 آلاف و188 مركبة.

كما عززت كيا مبيعات الكوري بشكل كبير بعدما باعت نحو 5 آلاف و483 وحدة، مقابل 4 آلاف و190 مركبة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع مبيعاتها بواقع 1293 عربة، محتلة المركز السادس في قائمة سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا على أساس سنوي.

وبحسب “أميك”، واصلت مبيعات السيارات الأوروبية والصينية النمو والسير عكس تيار الركود المخيم على أداء المناشئ الأخرى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وحققت السيارات الأوروبية نموا بلغت نسبته نحو 72.4% بحجم بيع وصل إلى 30 ألف و146 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى، في مقابل 17 ألفا و486 سيارة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجلت مبيعات السيارات الصينية نموًا نسبته 86%، بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها 15 ألفا و108 سيارات في الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 8 آلاف و121 وحدة.

وفي المقابل، سجلت مبيعات المناشئ الأخرى أداءً متراجعا؛ لتتوقف مبيعات السيارات الأمريكية عند 7 آلاف و565 وحدة، بدلًا من 8 آلاف و654 مركبة، لتُسجل بذلك هبوطًا نسبته 12.6% على مدار الفترة المنتهية من 2020.

كما هبطت مبيعات السيارات اليابانية لتصل إلى 21 ألفا و994 وحدة، في مقابل 23 ألفا و420 سيارة، لتفقد نحو 6.1%.

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