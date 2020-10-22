مال وأعمال

مصرف الإمارات المركزي يطرح نظاما جديدا للاحتياطي الإلزامي

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_ أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس عن نظام جديد للاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وذلك للعمل به من 28 أكتوبر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

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أوضح البنك المركزي المصري أنه سيسمح لتلك المؤسسات بسحب ما يصل إلى 100 بالمئة من احتياطياتها لديه في أي يوم لأغراض التسويات اليومية أو للتعامل مع أي تقلبات في أسعار سوق النقد لليلة واحدة.

وسيكون ذلك مشروطا بالاحتفاظ بالمعدل اليومي للاحتياطي الإلزامي على مدى فترة 14 يوما.

نظام الاحتياطي الإلزامي هو الخطوة الثانية في تنفيذ إطار جديد للعمليات النقدية بالدرهم أُعلن في وقت سابق من العام الحالي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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