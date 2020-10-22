مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفضل مراهنات على التحفيز المالي

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CairoBank

_ أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد معاملات متقلبة يوم الخميس، حيث رحب المستثمرون بإمكانية إقرار مزيد من التحفيز المالي لدعم اقتصاد الولايات المتحدة الذي تعصف به الجائحة، بينما تشير بيانات جديدة إلى تباطؤ التعافي بسوق العمل.

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هيمنت تطورات محادثات التحفيز على تداول الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

وتحدثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تقدم في المحادثات الجارية مع إدارة ترامب بخصوص جولة جديدة من الدعم المالي وقالت إنه يمكن الانتهاء من مشروع القانون “قريبا جدا”.

لكن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض حذر من “خلافات كبيرة على صعيد السياسات” ما زالت قائمة، وقال إن من المستبعد تسويتها قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال مايك زيجمونت، مدير التداول في هارفست فولاتيلتي مانجمنت، “شائعات التحفيز ما زالت تدور.. لكن أعتقد أن السوق بدأت تعتاد هذه الشائعات والتأثير يقل مع كل شائعة جديدة.”

وشكك في أن يمهد تحفيز جديد لموجة صعود جديدة في الأسهم، قائلا “التحفيز الثاني موضوع متداول منذ فترة طويلة. الجانب الأكبر من آثاره الاقتصادية محسوب بالفعل في أسعار الأسهم.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 149.85 نقطة بما يعادل 0.53 بالمئة ليصل إلى 28360.67 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.74 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 3452.3 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 13.58 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11498.27 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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