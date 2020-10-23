أرباح باركليز تفوق التوقعات في الربع الثالث بدعم من انخفاض المخصصات

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_ أعلن باركليز يوم الجمعة عن أرباح أفضل بكثير من التوقعات للربع الثالث، إذ تحولت أنشطته المعنية بالمستهلكين إلى الربحية مجددا وانخفضت المخصصات المرتبطة بالقروض الرديئة مقارنة مع الربع السابق.
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وأعلن باركليز عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني (1.44 مليار دولار) للفترة بين يوليو وسبتمبر، أي مثلي متوسط توقعات المحللين عند 507 ملايين استرليني.
وجنب البنك البريطاني رسوما لانخفاض قيمة الائتمان والمخصصات للربع بواقع 608 ملايين استرليني، ما يقل عن مليار استرليني توقعها المحللون.
وقاد الأثر المجمع لتلك النتائج التي فاقت التوقعات نسبة رأس المال الأساسي للبنك، وهي مقياس أساسي للمتانة المالية، إلى 14.6 بالمئة مقابل توقعات 14 بالمئة.
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