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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.5 مليون والوفيات مليون و133635

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.5 مليون أصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و133635.

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 222310 8367944

الهند 116616 7706946

البرازيل 155403 5298772

روسيا 25242 1463306

الأرجنتين 27519 1037325

إسبانيا 34521 1026281

فرنسا 34210 999043

كولومبيا 29464 981700

بيرو 33937 876885

المكسيك 87415 867559

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 – العراق 10465 442164

22 – 5250 343774

32 – المغرب 3079 182580

36 – قطر 228 130462

39 – الإمارات 474 120710

40 – الكويت 730 119420

41 – عمان 1147 111837

45 – مصر 6155 105883

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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