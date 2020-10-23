إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.5 مليون والوفيات مليون و133635

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.5 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و133635.
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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 222310 8367944
الهند 116616 7706946
البرازيل 155403 5298772
روسيا 25242 1463306
الأرجنتين 27519 1037325
إسبانيا 34521 1026281
فرنسا 34210 999043
كولومبيا 29464 981700
بيرو 33937 876885
المكسيك 87415 867559
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 – العراق 10465 442164
22 – السعودية 5250 343774
32 – المغرب 3079 182580
36 – قطر 228 130462
39 – الإمارات 474 120710
40 – الكويت 730 119420
41 – عمان 1147 111837
45 – مصر 6155 105883
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