وزير المالية الفرنسي: 2.36 مليار دولار تكلفة إجراءات حظر التجوال بسبب كورونا

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_ قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش على الأرجح في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
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أضاف أن إجراءات حظر التجول المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ستبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو (2.36 مليار دولار).
وقال وزير المالية الفرنسي لإذاعة أوروبا 1 يوم الجمعة “سيكون لدينا على الأرجح رقم سلبي للنمو خلال الربع الأخير من العام. سيكون هناك انتعاش قوي في 2021”.
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