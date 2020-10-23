الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال التحفيز الأمريكي

_ صعدت الأسهم اليابانية يوم الجمعة بعد أن ساعدت مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة وول ستريت على أن تغلق على ارتفاع يوم الخميس، بينما أحجم بعض المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل سلسلة من تقارير الأرباح المنتظرة الأسبوع القادم.

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وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.18 بالمئة إلى 23516.59 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة إلى 1625.32 نقطة. وحقق المؤشران مكاسب أسبوعية تزيد عن 0.45 بالمئة لكل منهما.

وضربت وول ستريت مثالا قويا إذ ساعدت بيانات اقتصادية إيجابية واحتمال تقديم المزيد من التحفيز جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة على أن تغلق مرتفعة أمس الخميس.

ولم تظهر السوق اليابانية رد فعل يُذكر على المناظرة النهائية في انتخابات الرئاسة الأمريكية قبيل الانتخابات المقرر أن تُجرى في نوفمبر.

وارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أكثر من 6.5 بالمئة بعد أن ذكرت أن الشركة ستجمد تطوير طائرتها الخاصة سبيس جت.

وصعد سهم نيكسون لتطوير الألعاب على الإنترنت ما يزيد عن 17 بالمئة، بعد أن بلغ الحد الأقصى اليومي في وقت سابق بعد أن ذكرت تقارير لوسائل إعلام أن الشركة ستحل محل فاملي مارت على المؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم بقية الشركات التي يُنظر إليها كبدائل محتملة، مثل كاكاكو.كوم وزوزو ما يزيد عن سبعة بالمئة لكل منهما.

وتصدر الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية على المؤشر هيتاشي لآلات البناء، الذي تراجع أكثر من 16 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن هيتاشي تدرس بيعا جزئيا لحصتها في الشركة.

وخسرت أسهم شركات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست كورب 2.47 بالمئة و1.08 بالمئة على الترتيب، لتقتديان بانخفاض عشرة بالمئة في أسهم إنتل (NASDAQ:INTC) بعد أن أعلنت عن تراجع الهوامش الفصلية.

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