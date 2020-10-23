أرباح الشركات تدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع ومخاوف كورونا تكبح المكاسب

_ ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بدعم من تقارير إيجابية للأرباح من باركليز وشركات صناعة سيارات، بينما يضع استمرار القلق حيال الأثر الاقتصادي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسواق على مسار تكبد خسارة أسبوعية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، فيما سجلت الأسواق الآسيوية نطاقات تداول ضيقة إذ يتعامل المستثمرون بحذر قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 2.8 بالمئة لسهم باركليز بعد أن أعلن البنك عن أرباح فصلية أفضل بكثير من التوقعات.

وارتفع سهم دايملر لصناعة السيارات 1.9 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح 2020، بينما صعد سهم رينو 1.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستحقق تدفقات نقدية إيجابية من السيارات بحلول نهاية 2020 مع تعافي المبيعات.

لكن المكاسب كانت محدودة إذ بدا أن فرنسا تستعد لتوسعة حظر تجول ليشمل أكثر من ثلثي سكانها بعد أن سجلت البلاد أعلى معدل يومي على الإطلاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الخميس.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج