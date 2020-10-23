بنك أوف أمريكا: أسهم الأسواق الناشئة تتلقى أكبر تدفقات في 6 أسابيع بقيمة 2.7 مليار دولار

_ قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر، إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر ، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيض.

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وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.

يأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.

وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا (2.2 مليار دولار). وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار.

وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.

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