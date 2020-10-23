الكرملين: بوتين سيبحث وضع الاقتصاد مع محافظة البنك المركزي المصري بعد قرار الفائدة

وكالات _ قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث اليوم الجمعة وضع الاقتصاد مع محافظة البنك المركزي المصري إلفيرا نابيولينا والمساعد في الكرملين ماكسيم أورشكين. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري الروسي قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم. ومن المرجح أن يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 بالمئة قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وعقب نزول الروبل بفعل مخاوف بشأن التطورات الجيوسياسية بحسب ما أظهره استطلاع للرأي أجرته . خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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