ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن والبصل يحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 21 أكتوبر الحالي.

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وقال وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 4 مليون و463 ألف و99 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و398 ألف 232 طن ، بالإضافة إلي تصدير 678 ألف 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألف و1 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و781 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 66 ألف و 784 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 الف و926 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 34 ألف و154 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 761 طن.

بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و31 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5850 طن.

وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3443 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2886 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1312 طن.

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