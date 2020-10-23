دايملر تسجل أداء أفضل في الربع الثالث رغم كورونا

وكالات _ أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات عن أداء أفضل من المتوقع للربع الثالث اليوم الجمعة ولكن قالت إن سوف يتم التعويض جزئيا عن الصفعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للمبيعات بحلول نهاية العام.

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وتتوقع دايملر الأم مرسيدس بنز الآن ربحا تشغيليا لعام 2020 يماثل نتائج العام السابق التي بلغت 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار).

ووضع الربع الثاني الذي تحمل العبء الأكبر للإغلاقات والقيود المتعلقة بفيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد، دايملر في المنطقة الحمراء. ولكن الشركة تحدثت عن تعاف سريع غير متوقع في الطلب في الربع الثالث بينما أشارت أيضا إلى أن العمليات أصبحت أكثر اقتصادا من ناحية النفقات.

وقال هارالد فيلهيلم، عضو مجلس الإدارة للماليات: “في ظل هذا الزخم، نحن على المسار لجعل أعمالنا أكثر مقاومة لتقلبات السوق “.

وباعت دايملر أقل من 773 ألف سيارة وشاحنة وحافلة في الربع الثالث بتراجع بواقع 8 بالمئة على أساس سنوي. وتراجعت العائدات بواقع 7 بالمئة لتصل إلى 40.3 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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