المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25%

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_ أبقى البنك المركزي المصري الروسي اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25% متماشياً مع التوقعات عقب ضعف الروبل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه قال إن خفض الفائدة ما زال محتملا في الأشهر المقبلة.
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وقال البنك المركزي المصري في تكرار لما ذكره بعد اجتماعات سابقة لتحديد أسعار الفائدة في سبتمبر “إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة خفض آخر لسعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة”.
وقال البنك المركزي المصري إنه عدل توقعه لانكماش الاقتصاد في 2020 إلى ما يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة من 4.5 و 5.5 بالمئة وقال إنه ألآن يتوقع نمو الاقتصاد ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة في 2021.
على نحو منفصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن نمو الاقتصاد الروسي ما زال هشا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وإن الاقتصاد لم يبلغ بعد نموا مستداما في الأمد الطويل، مضيفاً أن هناك تعافياً في بعض القطاعات لا سيما الصناعة.
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