عاجل.. رسالة تنحي هشام عز العرب من رئاسة البنك التجاري الدولي

دوت الخليج _ قال هشام عز العرب أنه خلال 21 عامًا من خدمته للبنك التجاري الدولي، تم بناء مؤسسة زادت قيمتها السوقية إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من 150 مليون دولار أمريكي ، وتم الاعتراف بأن البنك هو الأفضل في الأسواق الناشئة عالميا في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.

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أضاف في رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في خضم هذه المهنة الطويلة والناجحة، كنت قد خططت للتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت طلب مني عدد من المساهمين الاستمرار لمدة 12 شهرًا أخرى. لقد مر ذلك العام الآن.

وقال: بالنظر إلى الوضع الحالي فقد قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي.

وأضاف: لقد كونت صداقات رائعة على مدار هذه السنوات – وسأعتز بها وبالحب الذي أظهره لي زملائي.

وقال: أرى دوري في المساعدة في إنشاء أيقونة للصناعة المالية والبورصة المصرية كجزء من خدمتي لأمتنا العظيمة، وأغادر منصبي اليوم آمنًا بمعرفة أنني عشت دائمًا وفقًا لقيمي.

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