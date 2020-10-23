مال وأعمال

وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل آمال إحراز تقدم في محادثات تحفيز

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سي إن بي سي _ فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع الجمعة 23 أكتوبر، إذ يترقب المستثمرون إحراز تقدم في محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مشروع قانون مساعدات قادم للتخفيف من تداعيات فيروس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.99 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 28409.65 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.41 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 3464.90 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 30 نقطة أو ما يعادل 0.26% إلى 11536.01 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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