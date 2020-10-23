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سي إن بي سي _ فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع الجمعة 23 أكتوبر، إذ يترقب المستثمرون إحراز تقدم في محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مشروع قانون مساعدات قادم للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.
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وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.99 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 28409.65 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.41 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 3464.90 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 30 نقطة أو ما يعادل 0.26% إلى 11536.01 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت ترتفع عند الفتح بفضل آمال إحراز تقدم في محادثات تحفيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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