الرقابة المالية تقرر إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي مصر الأحد المقبل

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سي إن بي سي _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي مصر إعتبارا من بداية جلسة تداولات الأحد المقبل، وذلك في ضوء قيام البنك بنشر بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.
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وكانت هيئة الرقابة المالية قد طلبت إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي مصر قبل بدء تداولات أمس الخميس.
وأعلن البنك التجاري الدولي مصر الجمعة 23 أكتوبر في بيان له تعيين شريف سمير سامي رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، خلفا للسيد/ هشام عز العرب.
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