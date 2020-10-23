إيطاليا تسجل 19143 إصابة بكورونا في زيادة قياسية يومية جديدة

_ قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة إنها سجلت 19143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وجاء ارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل يوم الخميس عند 16079 حالة.

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وسجلت الوزارة أيضا 91 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الجمعة، مقابل 136 في اليوم السابق، لكن حصيلة الوفيات لا تزال أقل بكثير من نظيرتها أثناء ذروة التفشي في إيطاليا في مارس وأبريل عندما تجاوزت الوفيات اليومية 900 حالة.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 37059، في حين جرى تسجيل 484869 حالة إصابة بالفيروس.

كانت معدلات الإصابة قد شهدت تراجعا خلال الصيف، إلا أن وتيرتها تسارعت مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية وزادت سبعة أمثال منذ بداية الشهر.

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