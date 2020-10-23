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_ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن عدد إصابات فيروس كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و387047 حالة بزيادة 74380 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 222447 بعد أن أودى المرض بحياة 1009 آخرين.
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وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 222 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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