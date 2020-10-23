مؤسسة النقد العربي السعودي: التضخم بلغ 5.7% بالمملكة في سبتمبر

_ قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي المصري) يوم الجمعة إن التضخم السنوي بالمملكة عاد للتراجع في سبتمبر بعد قفزة أعقبت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبلغ التضخم في سبتمبر 5.7 بالمئة مقابل 6.2 بالمئة في أغسطس و6.1 بالمئة في يوليو ، عندما دخلت زيادة الضريبة حيز التنفيذ. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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