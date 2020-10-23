النفط يهبط بنحو 2% بسبب إنتاج ليبيا ومخاوف كورونا

سي إن بي سي _ نزل النفط حوالي 2% الجمعة 23 أكتوبر، لينهي الأسبوع على تراجع، وذلك في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

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فقد هبطت أسعار الخام بعد بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الاصدرات من ميناءين رئيسيين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.

وجرت تسوية الخام الأمريكي عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتا بما يعادل 1.9%. وجرت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتا، أو 1.6%.

وعلى أساس أسبوعي، فقد الخام الأمريكي 2.5% وخسرت عقود برنت 2.7%.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+، لكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب.

ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم روسيا ومنظمة البلدان المصرة للبترول، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير 2021.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمس حفارات نفط ليرتفع إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 287 في الأسبوع المنتهي يوم 23 أكتوبر، وهو أعلى رقم منذ مايو.

وعدد الحفارات مؤشر على مستقبل الإمدادات.

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