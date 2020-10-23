ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على ارتفاع مع التركيز على محادثات التحفيز

_ أغلق ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف يوم الجمعة في تعاملات متقلبة، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى مفاوضات بشأن حزمة تحفيز بالولايات المتحدة قد تخفف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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وأغلق داو جلسة الجمعة على انخفاض بعد أن تحرك داخل نطاق محدود.

وهبط داو جونز الصناعي 28.09 نقطة، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 28335.57 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.9 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 3465.39 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.28 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 11548.28 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، نزل داو 0.9 بالمئة وتكبد ستاندرد آند بورز 500 خسارة 0.5 بالمئة وتراجع ناسداك 1.1 بالمئة.

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