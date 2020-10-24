إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون والوفيات مليون و140145

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.99 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 140145.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 223226 8444165
الهند 117306 7761312
البرازيل 155900 5323630
روسيا 25525 1480646
الأرجنتين 27957 1053650
إسبانيا 34521 1046132
فرنسا 34508 1041075
كولومبيا 29636 990270
بيرو 33984 879876
المكسيك 87894 874171
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 – العراق 10513 445949
22 – السعودية 5264 344157
32 – المغرب 3132 186731
36 – قطر 229 130711
39 – الإمارات 475 122273
40 – الكويت 740 120232
41 – عمان 1147 111837
45 – مصر 6166 106060
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