بايدن يتعهد بتوفير لقاحات كوفيد-19 مجانا للجميع حال انتخابه

شينخوا _ تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أمس الجمعة بتوفير لقاحات كوفيد-19 مجانا للجميع حال انتخابه.

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وذكر بايدن في كلمة ألقاها في ويلمنجتون بولاية ديلاوير “بمجرد أن يتوافر لدينا لقاح آمن وفعال، يجب أن يتاح مجانا للجميع – سواء كان لديكم تأمين أم لا”. وهاجم الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن استجابته لجائحة فيروس كورونا الجديد، قائلا إنه “تخلى” عن مكافحة الفيروس و “تخلى عن أمريكا”.

تعهد نائب الرئيس السابق بذلك بعد يوم واحد من مناظرته الأخيرة مع ترامب قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

وكانت جائحة فيروس كورونا الجديد موضوعا رئيسيا في المناظرة.وقال بايدن “إن مرض كوفيد-19 يقزم أي شيء واجهناه في التاريخ الحديث، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ”، مضيفا أن الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 223 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، يتزايد في كل ولاية تقريبا”.

وذكر بايدن (77 عاما) “لقد مرت أكثر من ثمانية أشهر على هذه الأزمة والرئيس لا يزال ليس لديه خطة”.

كما وضع خطته للاستجابة للجائحة حال انتخابه، والتي تتضمن التشاور مع حكام الولايات الـ50 خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، وإصدار تفويض وطني بارتداء الكمامة في جميع المباني الفيدرالية وجميع وسائل النقل بين الولايات، وزيادة الاختبارات اليومية بواقع سبعة أضعاف المستوى الذي هي عليه اليوم.

وتفاخر ترامب، خلال المناظرة التي جرت في الليلة الماضية، بشأن لقاح قادم “في غضون أسابيع”، فقط ليتراجع عندما ضغط عليه المشرف، قائلا إن تصريحه ليس “ضمانا.

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