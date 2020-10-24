أمريكا تسمح لأسترا زينيكا باستئناف تجارب لقاح كورونا

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سي إن بي سي _ قالت شركة أسترا زينيكا إنها استأنفت التجارب في الولايات المتحدة على لقاح تجريبي للوقاية من كوفيد-19 بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.
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وعلقت شركة أسترا زينيكا في السادس من سبتمبر تجارب للقاحها التجريبي المحتمل لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بعد تقرير عن إصابة أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا بمرض عصبي خطير يعتقد أنه التهاب النخاع المستعرض.
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