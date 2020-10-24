مال وأعمال

أمريكا تسمح لأسترا زينيكا باستئناف تجارب لقاح كورونا

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سي إن بي سي _ قالت شركة أسترا زينيكا إنها استأنفت التجارب في الولايات المتحدة على لقاح تجريبي للوقاية من كوفيد-19 بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية.

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وعلقت شركة أسترا زينيكا في السادس من سبتمبر تجارب للقاحها التجريبي المحتمل لفيروس في الولايات المتحدة بعد تقرير عن إصابة أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا بمرض عصبي خطير يعتقد أنه التهاب النخاع المستعرض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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