روسيا تسجل 16521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

_ سجلت روسيا 16521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وذلك بعدما سجلت مستوى قياسيا تجاوز 17300 حالة في اليوم السابق. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا إلى مليون و497167 حالة. وقالت السلطات إن 296 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25821. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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