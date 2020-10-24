مال وأعمال

جونسون آند جونسون تستأنف تجارب لقاح كورونا

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العربية نت _ أعلنت شركة “جونسون آند جونسون” أنها ستستأنف تسجيل المشاركين الأمريكيين في المرحلة الأخيرة لتجاربها السريرية الخاصة باللقاح المحتمل ضد فيروس .

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وقالت الشركة إنها تستعد بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء لاستئناف الدراسة في الولايات المتحدة، بعد توصية من مجلس سلامة البيانات والمراقبة.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” قالت إن تجارب لقاح شركة “جونسون آند جونسون” ضد كورونا ستستأنف “قريبا جدا”.

ووفقا للصحيفة فإن لجنة مستقلة حققت في حالة مشارك في التجارب أصيب بجلطة دماغية، وخلصت إلى أنه لا علاقة لمرضه باللقاح.

وكانت الشركة، قد قالت في 12 أكتوبر إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح “كوفيد-19” بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، ما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.

وجاءت خطوة “جونسون آند جونسون” بعد إجراء مماثل اتخذته شركة “أسترازينيكا” في سبتمبر الماضي، بسبب مرض أحد المتطوعين في الدراسة البريطانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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