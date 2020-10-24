شركة إيرباص تبقي على انتاج 40 طائرة شهريا من طراز آي 320

سي إن بي سي _ تعتزم شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات الإبقاء على إنتاج طائرتها من طراز “آي 320” بمعدل 40 شهريا حتى منتصف 2021، وهو الوقت الذي تتوقع فيه تعافي صناعة الطيران من تبعات جائحة كوفيد-19.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال متحدث باسم الشركة “طلبنا من مزودينا تنظيم قدراتهم لدعم معدل إنتاج يبلغ 47 طائرة شهريا، والاستعداد لانتعاش مقبل في السوق” في الصيف المقبل.

وردا على سؤال حول تقارير عن رفع انتاج طائرة “آي320” إلى 47 طائرة شهريا، أجاب “هذا ليس قرارا لزيادة إنتاج عائلة آي320 إلى 47”.

وأضاف “في سلسلة آي320 نتوقع الإبقاء على انتاج بمعدل 40 طائرة في الشهر حتى صيف 2021″، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن الطلب من الموردين ضمان انتاج محدد يهدف إلى جعل الرؤية واضحة أمامهم “والتأكد من أن تكون القاعدة الصناعية جاهزة لزيادة الإنتاج عندما تتحسن الظروف”.

ولفت المتحدث الى أن هذا “يعكس أيضا تحليلنا بأن القطاع الأول في السوق الذي سينتعش (بعد الوباء) سيكون الطائرات ذات الممر الواحد”.

وتسبب فيروس كورونا منذ تفشيه بداية العام بشل النقل الجوي، بعدما كانت شركة إيرباص تنتج من 63 إلى 65 طائرة “آي320” شهريا.

وخفضت الشركة في أبريل هذا الرقم إلى 40 طائرة شهريا، مع خفض إجمالي بنحو 40 بالمئة لانتاجها بالكامل.

وتتوقع الشركة بشكل عام أن يتعافى سوق الطيران، الأكثر تضررا مع السياحة بسبب الفيروس، بين عامي 2023 و2025 فقط.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج