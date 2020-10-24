وزير المالية: لولا الاستقرار السياسى.. ما تحقق التقدم الاقتصادى

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس النواب أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

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أكد وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى، الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه بمصر، ما تحقق التقدم الاقتصادى، وما نجحنا أيضًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى جعلت الاقتصاد القومى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى.



أشار، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، إلى أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذى يُسهم تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

أضاف الوزير أننا مستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

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