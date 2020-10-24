رئيس الجزائر يدخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة أفراد في مؤسسة الرئاسة بكورونا

سي إن بي سي – قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تويتر اليوم السبت، إنه دخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة عدد من أعضاء الحكومة وأفراد بمؤسسة الرئاسة بفيروس كورونا.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال تبون على تويتر “امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا”.

وتابع: “وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج