رئيس الجزائر يدخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة أفراد في مؤسسة الرئاسة بكورونا

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سي إن بي سي – قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تويتر اليوم السبت، إنه دخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة عدد من أعضاء الحكومة وأفراد بمؤسسة الرئاسة بفيروس كورونا.
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وقال تبون على تويتر “امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا”.
وتابع: “وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر”.
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