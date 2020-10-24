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رئيس الجزائر يدخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة أفراد في مؤسسة الرئاسة بكورونا

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سي إن بي سي – قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تويتر اليوم السبت، إنه دخل في حجر صحي طوعي بعد إصابة عدد من أعضاء الحكومة وأفراد بمؤسسة الرئاسة بفيروس .

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وقال تبون على تويتر “امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا”.

وتابع: “وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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