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سي إن بي سي – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم السبت، عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين.
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وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سيتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة النقد العربي تطرح فئة العشرين ريالا بمناسبة رئاسة السعودية لمجموعة العشرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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