مؤسسة النقد العربي تطرح فئة العشرين ريالا بمناسبة رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

سي إن بي سي – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم السبت، عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين.

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وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سيتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 25 أكتوبر، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

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