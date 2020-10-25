دانة غاز الإماراتية تبيع أصولا مصرية إلى وحدة لمجموعة آي.بي.آر

_ قالت دانة غاز اليوم الأحد، إنها اتفقت على بيع أصولها البرية المصرية المنتجة للنفط والغاز إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، مقابل 236 مليون دولار.

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أوضحت الشركة الإماراتية أن بيع الأصول يستهدف “تعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالية المستوى في إقليم كردستان العراق”.

كانت مصادر أبلغت الشهر الماضي أن دانة غاز تتفاوض على تفاصيل بيع أصولها المصرية مع آي.بي.آر للطاقة التي مقرها تكساس.

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