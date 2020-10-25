إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42.4 مليون والوفيات مليون و146185

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.4 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 224128 8528383

الهند 117956 7814682

البرازيل 156471 5353656

روسيا 25821 1497167

الأرجنتين 28338 1069368

إسبانيا 34752 1046132

فرنسا 34508 1041075

كولومبيا 29802 998942

بيرو 34033 883116

المكسيك 88312 880775

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 – العراق 10568 449153

22 – السعودية 5281 344552

32 – المغرب 3205 190416

36 – قطر 229 130965

39 – الإمارات 475 123764

40 – الكويت 744 120927

41 – عمان 1147 111837

45 – مصر 6176 106230

يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج