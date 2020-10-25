إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42.4 مليون والوفيات مليون و146185

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.4 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146185.
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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 224128 8528383
الهند 117956 7814682
البرازيل 156471 5353656
روسيا 25821 1497167
الأرجنتين 28338 1069368
إسبانيا 34752 1046132
فرنسا 34508 1041075
كولومبيا 29802 998942
بيرو 34033 883116
المكسيك 88312 880775
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
16 – العراق 10568 449153
22 – السعودية 5281 344552
32 – المغرب 3205 190416
36 – قطر 229 130965
39 – الإمارات 475 123764
40 – الكويت 744 120927
41 – عمان 1147 111837
45 – مصر 6176 106230
يعتمد إحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
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