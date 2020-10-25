شريف سامي: أوضاع التجاري الدولي مستقرة ولا خوف على مركزه المالي

التنسيق مع البورصة لمناقشة الإفصاحات المطلوبة مع عودة التداول



التواصل مع مراقبي الحسابات استعدادًا لمناقشة ملاحظات البنك المركزي المصري



شرح ملابسات البيان الصادر عن CIB للإدارة التنفيذية وتوضيح كيفية التعامل مع استفسارات العملاء أو غيرهم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن أوضاع البنك مستقرة ولا خوف على مركزه المالي، ويتمتع بوفرة في السيولة.

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وكشف عن عقده اجتماعًا بمشاركة حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك، مع فريق الإدارة مساء يوم الجمعة الماضي، لشرح ملابسات البيان الذي أصدره البنك صباح نفس اليوم، إلى جانب شرح وتوضيح كيفية التعامل مع الاستفسارات التي قد ترد من العملاء أو من غيرهم.

قال سامي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج: «أوضحت للإدارة التنفيذية ما دار خلال الاجتماع الذي عقده طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مع الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي مساء الخميس».

وأكد سامي أنه لم يحدث أي تغيير على مجلس إدارة البنك التجاري الدولي باستثناء تعديل المسمى الوظيفي لعضويته بمجلس إدارة البنك، من عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة إلى رئيس مجلس الإدارة بعد مغادرة هشام عز العرب.

وأشار سامي إلى أن مجلس الإدارة عادة يجتمع خلال فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلا أنه تم الاتفاق علي زيادة وتيرة الاجتماعات في ضوء التطورات، وإلى أن تعود الأمور للهدوء.

وأضاف سامي: «تواصلت بصفتي رئيسًا للبنك مع رئيس البورصة المصرية ومراقبي حسابات البنك للتنسيق ومتابعة التطورات».

وأوضح أن تواصله مع رئيس البورصة كان بهدف بحث الإفصاحات المطلوبة مع فتح التداول على السهم، أما مراقبا الحسابات ديلويت وبرايس ووتر هاوس فهما شريكان في مراجعة أي ملاحظات ترد من البنك المركزي المصري وفقًا لدورهما الطبيعي.

كان البنك التجاري الدولي قد شهد 24 ساعة شديدة السخونة نهاية الأسبوع الماضي، بدأت ظهر الخميس بطلب هيئة الرقابة المالية من البورصة المصرية وقف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي دون توضيح أسباب.

ثم تفجرت تكهنات رحيل هشام عز العرب من رئاسة البنك بقرار من البنك المركزي المصري وفقًا لبنود قانون البنوك الجديد، ولم تتأكد إلا في اليوم التالي بصدور رسالة تنحي نشرها عز العرب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولحقها بيان رسمي من البنك التجاري الدولي أكد فيه تلقيه ملاحظات من البنك المركزي المصري شملت طلبًا بتنحية رئيس البنك واختيار شريف سامي رئيسًا غير تنفيذي.

وعقب ذلك صدر بيان من البنك المركزي المصري أعلن فيه موافقته على تعيين سامي رئيسًا جديدًا للبنك التجاري الدولي، والتأكيد على أن أموال مودعي البنك مؤمنة تمامًا، وأن مجلس التجاري الدولي تعهد بصياغة خطة تصحيح لتدارك مشكلات الامتثال.

وأكد البنك المركزي المصري أن شريف سامي سيكون في وضع يؤهله للتعامل مع مباعث القلق لدى البنك المركزي المصري المتعلقة بهذه المشكلات.

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