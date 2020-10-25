أوراسكوم للتنمية القابضة تضع خطة 2021 وفقا لتطورات أسواقها السبعة

بكر بهجت _ قال المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة إنه يعتزم المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها خالد بشارة الرئيس التنفيذي السابق، في ظل الاقتناع الكامل بكفاءتها، مع وضع بعض التعديلات بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، ليس فقط على مستوى السوق المصرية ولكن على صعيد الأسواق السبعة التي تعمل بها الشركة.

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أضاف الحمامصي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج على هامش مهرجان الجونة السينمائي سيتم نشرها كاملة في عدد الأحد المقبل: «نعيد النظر حاليًا في خطة عمل العام المقبل، إلى جانب وضع خطة للأجل المتوسط بين 3 إلى 5 سنوات”.

وأشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا بمختلف المؤشرات المالية، خاصة على صعيد نمو المبيعات والإيرادات التي تأثرت بسبب أزمة كورونا.

وأوضح الحمامصي أن أزمة كورونا فرضت وضع سيناريوهات واسعة التغيرات، أحدهم يتعلق بما سيتم عمله في حال عودة الحياه لطبيعتها السابقة، وآخر يتناول آليات التعامل مع تداعيات الموجة الثانية لكورونا إذا تطورت الأوضاع للأسوأ، وكذلك ما قد يترتب على دخول الاقتصاد العالمي في مزيد من الركود بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة أن أزمة كورونا لفتت النظر إلى أهمية السكن الفرعي أو الموسمي، ما انعكس إيجابيًّا على مبيعات الشركة في عدة أسواق، حيث ارتفع الطلب بصورة ملحوظة في سيفا بسلطنة عمان ومدينة الجونة.

ارتفاع ملحوظ في الطلب على العقارات في الجونة وسيفا

وقال الحمامصي: «لذلك قررنا تسريع وتيرة المبيعات والتسليمات، ونأمل اغتنام الفرصة والعمل على التسويق الجيد لمنتجاتنا حتى نشهد نفس التحسن بجميع المشروعات التابعة بمختلف الأسواق”.

وأكد الحمامصي أن شركته تعتزم التركيز على تسريع وتيرة الإنشاءات والمبيعات بمشروعي مكادي هايتس جنوب الغردقة، و O west غرب القاهرة، مع استهداف نقل تجربة الجونة كمدينة متكاملة بمشروع O west من خلال تدعيمه بالمدارس المتنوعة ورعاية صحية وتدشين أكبر نادٍ رياضي في غرب القاهره بداخل المدينة.

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