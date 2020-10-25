البورصة تترقب محفزات لكسر قمم جديدة

رنا ممدوح _ تترقب البورصة المصرية في مستهل جلسات الأسبوع الحالي تأثير عودة التداول على سهم البنك التجاري الدولي، بعد إيقاف التعامل عليه بجلسة الخميس الماضي، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وتوقع رؤساء شركات ومحللون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، انخفاض تأثر سعر السهم بقرار استقالة هشام عز العرب من منصبه، حيث إن الإبقاء على الإدارة التنفيذية الحالية يؤكد على قوة أداء البنك والاستمرار في خططه التنفيذية.

وأرجعوا ارتفاع خسائر البورصة بجلسة الخميس الماضي، إلى الشائعات المنتشرة حول السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي EGX30 والتي أدت إلى ارتفاع القوى البيعية خلال الجلسة.

وتوقع أحدهم في سيناريو تفاؤلي أن تتجه البورصة لاختبار مستوى الدعم 10850 نقطة، لترتد منه إلى أعلى، مرجحًا أن يتخذ EGX30 مسارًا عرضيًّا لحين ظهور محفزات داعمة للأداء على مستوى الأسهم القيادية.

واتجهت رؤية الآخر لتتفق بشكل ما مع النظرة التفاؤلية، مرجحًا أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي تجاوزت خسائره 5% بختام جلسات الأسبوع، لن ينحسر طويلًا داخل الحركة التصحيحية الحالية، خاصة أنه استطاع تحقيق مكاسب مقارنة بأقل مستوى له في مارس الماضي بنسبة 117%

ومع عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا في العديد من الدول، استبعد المشاركون عودة الاستثمارات الأجنبية على المدى المتوسط.

يشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي قد أغلق جلسات الأسبوع الماضي متداولًا عند مستوى 10987 نقطة، بانخفاض يقارب 3%، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 انخفاضًا بنسبة 8.22%، ليتداول عند مستوى 1820 نقطة.

استبعد عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، تأثر مسار البورصة على المدى القصير بتغير رئيس البنك التجاري الدولي، لافتًا إلى أن الإبقاء على الإدارة التنفيذية يؤكد على قوة نشاط البنك واستمراره بخططه المستقبلية.

الألفى: مكاسب EGX70 تجاوزت 117% والتصحيح الحالي لن يؤثر

ورأى الألفي، أن تزايد الشائعات حول البنك بجلسة الخميس الماضي، وراء التراجع الذي سجلته مؤشرات البورصة، بجانب قيام مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بحركة تصحيحية واسعة المدى.

كما شملت الأسباب أيضًا هلع المستثمرين تجاه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدول العالم، والخوف المتزايد من إغلاق اقتصادي جديد ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء.

ولذلك توقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يتخذ مسار البورصة على المدى القصير اتجاهًا عرضيًّا، في انتظار المحفزات أو الأخبار الإيجابية لقيادة السوق نحو مكاسب جديدة.

ورأى الألفي، أن الحركة التصحيحية لمؤشر EGX70 على المدى المتوسط لن تؤثر على المسار، مرجعًا ذلك إلى نسبة المكاسب التي حققها المؤشر من أقل نقطة وصل لها في مارس الماضي، والتي تجاوزت 117% بعد خصم نسبة التراجع بجلسة الخميس الماضي.

وحول أداء القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، جدد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية رهانه على بعض أسهم قطاع الرعاية الصحية، مخصصًا سهم ابن سينا فارما ليتصدر القائمة.

ورأى الألفي، أن هناك عددًا من الأسهم ما زالت مرشحة لتحقيق أداء جيد مقارنة بباقي السوق، ومنها البنك المصري لتنمية الصادرات، والمجموعة المالية هيرميس ومصر للصناعات الكيماوية، والمصرية للاتصالات.

وأبقى على نظرته الإيجابية تجاه أسهم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، ومنها الشركة الشرقية للدخان، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وجهينة للصناعات الغذائية.

ومن جانبه توقع ياسر المصري، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك مؤشرات البورصة المصرية بصورة عرضية على المدى المتوسط والطويل.

وأرجع المصري، ذلك إلى ترقب أسواق المال لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر انعقادها قريبًا، والمتوقع أن تؤثر إيجابيًّا على البورصات في حال فوز المرشح الداعم للخطط الاقتصادية.

واستبعد، تأثر سعر سهم البنك التجاري الدولي بعد عودة التداول عليه بجلسة اليوم بإيقافه الخميس الماضي، مستندًا إلى أداء شهادات البنك التجارى الدولي – مصر المتداولة ببورصة لندن والتي قفزت بأسعارها خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 14.2 % لتسجل 4 دولارات للشهادة.

ورجح العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن ينعكس ذلك إيجابيًّا على حركة السهم، متوقعًا في حال تحقيق هذا السيناريو أن تقود الأسهم القيادية موجة الصعود القادمة.

المصري: المستثمرون متفائلون بعد أداء شهادات CIB في بورصة لندن

وبالنسبة لاتجاهات البورصة على المدى المتوسط، توقع المصري في حال كسر سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في EGX30 حاجز 70 جنيهًا، أن يغير ذلك المسار من عرضي إلى صاعد.

وبالنسبة لأداء باقي مؤشرات البورصة، فقد وجه نظرة إيجابية تجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنه ما زال يجذب شريحة الأفراد التي تستحوذ على أكثر من 70 % من التداولات اليومية.

وأرجع العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، تجاوز خسائره 5 % بختام جلسات الأسبوع الماضي، إلى عمليات جني الأرباح الجزئية على المؤشر.

وعلى مستوى القطاعات المقيدة، أبقى المصري رهانه على قدرة قطاع المدفوعات الإلكترونية على قيادة البورصة المصرية لتحقيق قفزة جديدة في الأداء، بجانب كل من إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي إنفستمنتس القابضة، خاصة أنهم الأكثر تماسكًا من أزمة كورونا.

وفي سياق متصل، أكد إيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية أن المضاربات السريعة التي يقوم بها المستثمرون بهدف تحقيق الربح، أدت إلى ارتفاع نسبة التراجع التي سجلتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وتوقع السعيد، أن تحدد جلسة اليوم تداعيات وقف سهم التجاري الدولي في جلسة الخميس الماضي، مرجحًا أن يتجه المؤشر كتأثير مبدئي لاختبار مستوى الدعم السابق عند 10850 نقطة.

السعيد: تماسك الأداء اليوم يعزز من المسار القادم

وقال، إنه في حال تراجع السهم أسفل مستوة الدعم 66 جنيهًا، والارتداد بذات الجلسة، فسيدفع ذلك إلى استقرار أداء البورصة على مدار جلسات الأسبوع الحالي.

الجدير بالذكر، أن سهم البنك التجاري الدولي قد أغلق جلسة الأربعاء الماضي، متداولًا عند مستوى 66.6 جنيه.

ولفت العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، إلى أنه في حال مواصلة مؤشرات البورصة للتراجع في جلسة الغد دون ارتداد، سيترتب علي ذلك كسر أغلب الأسهم المقيدة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لمناطق دعوم رئيسية تقودها لتكبد مزيد من الخسائر.

وقال السعيد، إن البورصة تحتاج إلى حزم تحفيزية سريعة تدعمها لامتصاص الآثار السلبية للتحديات الأخيرة، وقيادة الأسهم للصعود مستهدفة مستويات سعرية جديدة.

وعلى المستوى العالمي، يعتقد العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن عودة الموجة الثانية لفيروس كورونا لضرب عدد من الدول، خلقت حالة من الهلع تجاه المستثمرين أثرت سلبًا على أداء أسواق المال في الفترة الأخيرة. ولذلك توقع السعيد، استمرار اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع حتى نهاية العام الجاري.

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