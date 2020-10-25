ممفيس للأدوية تنمو بأرباحها 5.9 مرة لتصل إلى 8 مليون جنيه في 3 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة ممفيش للأدوية والصناعات الكيماوية، نمو في صافي الأرباح بعد الضريبة 5.85 مرة لتصل إلى 8.030 مليون جنيه وذلك بالربع المالي الأول لعام 2020/2021، مقابل 1.172 مليون جنيه بالربع المناظر.

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وصعدت إيرادات ممفيش وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 19% لتصل إلى 136.582 مليون جنيه وذلك من خلال الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 114.637 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 32.277 مليون جنيه، مقابل 20.870 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال الفترة بنحو 157.97 مليون جنيه مقابل 108.51 مليون جنيه عن الفترة من العام السباق وبنسبة نمو قدرها 45.6%.

وارتفعت قيمة التصدير خلال الفترة بنحو 8.07 مليون جنيه مقابل 6.25 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها 29.1%.

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