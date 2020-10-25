- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ حققت شركة ممفيش للأدوية والصناعات الكيماوية، نمو في صافي الأرباح بعد الضريبة 5.85 مرة لتصل إلى 8.030 مليون جنيه وذلك بالربع المالي الأول لعام 2020/2021، مقابل 1.172 مليون جنيه بالربع المناظر.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وصعدت إيرادات ممفيش وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 19% لتصل إلى 136.582 مليون جنيه وذلك من خلال الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 114.637 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 32.277 مليون جنيه، مقابل 20.870 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال الفترة بنحو 157.97 مليون جنيه مقابل 108.51 مليون جنيه عن الفترة من العام السباق وبنسبة نمو قدرها 45.6%.
وارتفعت قيمة التصدير خلال الفترة بنحو 8.07 مليون جنيه مقابل 6.25 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو قدرها 29.1%.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممفيس للأدوية تنمو بأرباحها 5.9 مرة لتصل إلى 8 مليون جنيه في 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.