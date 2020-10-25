عاجل .. البورصة تخسر 4.8% في الدقائق الأولى من بدء الجلسة

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في أول دقائق من بداية جلسة اليوم بنسبة 4.8%، ليتداول عند مستوى 10459 نقطة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.11%، و 1.97% على الترتيب. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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