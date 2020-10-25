عاجل.. سهم البنك التجاري الدولي يفقد 9.76% في بداية التداول

رنا ممدوح _ هبط سهم البنك التجاري الدولي – مصر، بعد إعادة التداول على السهم في مستهل جلسة اليوم بنسبة 9.76%، ليتداول عند مستوى 60.1 جنيه.

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وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 4.86%، ليتداول عند مستوى 10453 نقطة.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.92%، و 2.79% على التوالي.

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