سامكريت تنتهي من تسليم 150 وحدة في بيراميدز هايتس

بكر بهجت _ أكد المهندس هشام الخشن، العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية، أن الشركة انتهت من تسليم 150 وحدة في مشروع بيراميدز هايتس الذي تعمل عليه في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم الوصول إلى 200 وحدة بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال الإنشاءات والتشطيبات في المشروع تسير وفق الخطة الموضوعة.

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أضاف في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعمل على تنفيذ وتسليم المشروع وفق الجداول الزمنية المخططة، والمتفق عليها مع العملاء، على الرغم من التحديات التي ظهرت على الساحة خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن الشركة لم تغير من خطتها المتعلقة بتسليم الوحدات خلال العام الجاري، حيث وصلت النسبة الآن إلى 75% والمقرر اكتمالها بنهاية العام.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ سامكريت في الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الطبية بالربع الأول من العام المقبل، حيث تضع الشركة حاليًا اللمسات الأخيرة على التصميمات والاتفاق مع الشركات التي ستتولى التنفيذ، على أن يتم الإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن العقود التي تم إبرامها.

يبلغ حجم استثمارات مشروع بيراميدز هايتس 3 مليارات جنيه، وانتهت الشركة من تسويقه بالكامل، ويقع على مساحة 211 ألف متر مربع، ويضم 10 مبانٍ تعمل من خلالها 12 شركة محلية وعالمية، وتم تأجير الجزء الإداري بالكامل بالمشروع، والجزء الثاني سكني، ويضم نحو 660 وحدة سكنية، ويقام المشروع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 60 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.

وأشار الخشن إلى أن السوق بدأت نسبيًّا في استعادة عافيتها وهو ما ظهر في معدلات المبيعات التي حققتها الشركات، وذلك بدءًا من النصف الثاني من العام، حيث زاد الإقبال على الشراء من العملاء بعد تباطؤ كبير في الربع الثاني، مشيرًا إلى الحملات التسويقية التي قامت بها الشركات على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، والوصول إلى العملاء في ظل تواجدهم في منازلهم وانخفاض الحركة نظرًا للإجراءات الاحترازية وقتها.

وتابع أن الشركات كثفت من حملاتها الإلكترونية لتعويض التراجع الناجم عن اللقاءات المباشرة مع العملاء، إلى جانب تقديم أنظمة جديدة للسداد والاعتماد على الوسائل الرقمية في التواصل وتحصيل الأقساط حتى لا تتأثر الإيرادات.

وتعمل شركة سامكريت على تسويق العيادات الطبية بالمشروع في السوق المحلية ولأطباء لتشغيلها، وذلك بهدف تشغيل الوحدات والمشروع بأكمله وليس الاستثمار في شرائها، حيث يتضمن المشروع مستشفى وعيادات طبية متخصصة.

وأعلنت الشركة عن التعاون مع شركة عالمية لإدارة المستشفى، وأن تنفيذها للمشروع يأتي في إطار نقص المشروعات الطبية المتخصصة في السوق العقارية المحلية، وأهمية المشروع وموقعه المتميز بالقرب من المتحف الكبير، فضلًا عن تحقيق التكامل مع الجزء السكني والإداري بمشروع بيراميدز هايتس بالسادس من أكتوبر.

ولفت إلى أن شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية التي تنقسم ملكيتها إلى مهندسين ومقاولين بنسبة 77%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 23%، تركز في المقام الأول على مشروعيها في منطقة غرب القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن ثم ستبدأ في التوسع بعدة مناطق أخرى مثل الساحل الشمالي والعين السخنة، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية تأتي أيضًا ضمن قائمة المناطق المستهدفة، ومن المقرر أن يتم دراسة التوجه لتلك المناطق خلال الفترة المقبلة.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه بالجزء السكني بالمشروع خلال العام الماضي، على أن تنتهي الشركة من تسويق الوحدات المتبقية بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي أعلنتها مع إطلاق المشروع.

وأوضح العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية أن السوق تشهد طلبًا متزايدًا على المشروعات غير السكنية سواء الإدارية أو التجارية أو الطبية، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى التركيز عليها، متوقعًا حدوث المزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة من عدة شركات بناء على الدراسات التي قامت بها.

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