شركة PRE تضخ 200 مليون جنيه في مشروع جبال السخنة

بكر بهجت _ ضخت شركة PRE للتطوير العقاري 200 مليون جنيه في أعمال التنفيذ بمشروع جبال السخنة الذي تقيمه في العين السخنة، وفق هاشم القاضي العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية للأعمال التي تم تنفيذها بلغت نحو 10% من إنشاءات المشروع.

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وأضاف القاضي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن PRE تسبق الجدول الزمني للمشروع، إذ إن تلك النسبة التي تم تنفيذها هي نفس النسبة التي كان مقررًا الوصول إليها بنهاية العام الجاري، موضحًا أن الخطة البيعية تسير هي الأخرى بمعدلات جيدة مع الإقبال المتزايد على الشراء في المناطق الساحلية وخاصة العين السخنة.

وأشار إلى أن العين السخنة تعد من أكثر المناطق التي لاقت إقبالًا من العملاء سواء الراغبين في حجز وحدات سكنية أو فندقية أو حتى سياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من طبيعة جغرافية مميزة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطورين الذين توجهوا بقوة لتلك المنطقة على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع أن ما قامت به الحكومة على مدار السنوات الماضية ساهم في رفع القيمة الاستثمارية للمدينة، وذلك من خلال تنفيذ مشروع هضبة الجلالة، على مساحة 17 ألف فدان تقريبًا، وأيضًا العاصمة الإدارية الجديدة التي تتميز التي مثلت محورًا هامًّا في النقلة النوعية بمنطقة شرق القاهرة ككل.

وأشار إلى أن PRE انتهت من بيع المرحلة الأولى من مشروع «جبال السخنة» بعد طرحه بأيام قليلة، وهو ما شجعها لطرح المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة توسعية جديدة تشمل الاستحواذ على أراض في الساحل الشمالي وشرقي القاهرة بغرض تنفيذ مشروعات عقارية جديدة في المرحلة المقبلة.

وأوضح هاشم القاضي العضو المنتدب أن الشركة بصدد تملك نحو 300 فدان في الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، وتسعى لتمويل تلك التوسعات من مواردها الذاتية.

خطط للتوسع في عدة مناطق أبرزها القاهرة الجديدة والساحل الشمالي

وأطلقت PRE في سبتمبر الماضي مشروع جبال السخنة بمبيعات مستهدفة 2.5 مليار جنيه للجزء السكني، حيث يقام المشروع على مساحة 71 فدانًا بالعين السخنة، ويضم شاليهات وفيلات بمساحات متنوعة إلى جانب فندق سياحي، ويضم المشروع عددًا متنوعًا من الخدمات والتي تضم 22 حمام سباحة وناديًا اجتماعيًّا يقع على الشاطئ، بالإضافة لفندق 5 نجوم.

أضاف أن شركته المطور والمسوق العام للمشروع، وتمتلك خبرة كبيرة في التنمية العمرانية، حيث تمتلك الشركة سابقة أعمال مميزة في تطوير وتسويق مشروعات أهمها ستون ريزيدنس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومشروع ستون ستريت ومشروع هضبة في 6 أكتوبر وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لضخ سيولة كبيرة في الإنشاءات الفترة المقبلة –لم يحدد قيمتها- فيما تمتلك الشركة ملاءة مالية تمكنها من تنمية المشروع في الوقت المحدد.

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