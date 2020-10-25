التجاري الدولي يفقد 9.11% ويتراجع بالبورصة 4.22% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 4.22%، ليتداول عند مستوى 10523 نقطة، بضغط من سهم البنك التجاري الدولي.

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وسجل سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر تراجعاً بنسبة 9.11%، ليتداول عند مستوى 60.53 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.38%، و 2.19% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات 93.672 مليون جنيه على 132 شركة من خلال 2399 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 12.315 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.859 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 8.717 مليون جنيه، مقابل 2.857 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.174 مليون جنيه، منها 15.589 مليون جنيه للأفراد، و2.584 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.64%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 9.56%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.42%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.27%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.12%، ثم سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 3.86%.

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